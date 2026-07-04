Milli ultramaraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyanın en saygın açık su yüzme parkurlarından Ocean's Seven'ın altıncı aşamasını oluşturan Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçti. 25 yaşındaki Bodrumlu sporcu, Honshu ve Hokkaido adalarını ayıran zorlu parkuru tamamlayarak bu kanalı geçen en genç Türk yüzücü unvanını elde etti.

Aktarılan bilgilere göre, Türkiye saatiyle dün akşam 22.10'da başlayan geçiş mücadelesi, bugün saat 11.55'te sona erdi. Türkoğlu, yaklaşık 13 saat 50 dakika süren performansıyla 45 kilometrelik rotayı tamamladı ve sudan çıktıktan sonra Türk bayrağı açarak İzmir Marşı'nı okudu. Süreç boyunca Japon Yüzme Federasyonu resmi gözlemcileri ve teknik ekip kendisine eşlik etti.

ZORLU ŞARTLARDA 45 KİLOMETRE

Tsugaru Kanalı, kuvvetli akıntı sistemleri, anlık değişen hava koşulları ve deniz canlıları popülasyonu sebebiyle dünyanın en tehlikeli rotaları arasında yer alıyor. Güvenlik gerekçesiyle yüzücülere sadece gün doğumundan gün batımına kadar geçiş izni verilen bölgede, başarılı olabilmek için fiziksel gücün yanı sıra doğru hava penceresinin yakalanması ve akıntı okuma becerisi büyük önem taşıyor.

OCEAN'S SEVEN NEDİR VE SIRADA NE VAR?

Açık su yüzücülüğünün en üst noktası kabul edilen Ocean's Seven serisi, dağcılıktaki Yedi Zirveler (Seven Summits) konseptinin denizlerdeki karşılığı olarak biliniyor. Daha önce Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı, Catalina Kanalı ve Kaiwi Kanalı'nı geçen Türkoğlu, Tsugaru'yu da geride bırakarak seriyi tamamlamaya bir adım daha yaklaştı. Tarihi serinin tamamlanması için sporcunun önünde aşması gereken son hedef olarak Cebelitarık Boğazı bulunuyor. Öte yandan, dünyanın en zorlu yedi açık deniz geçişinden biri olan Tsugaru Kanalı'nı geçen ilk Türk yüzücü unvanı daha önce Bengisu Avcı tarafından elde edilmişti.