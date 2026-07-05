İddiaya göre, kontrolsüz kavşağa aynı anda giren iki sürücü de hızını düşürmeyince çarpışma kaçınılmaz oldu. Çarpışmanın etkisiyle 07 BCZ 140 plakalı otomobil refüje çıkarak durabildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bölgede daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirten mahalle sakinleri, aynı noktada sık sık maddi hasarlı ve yaralanmalı kazaların meydana geldiğini ifade ederek kavşağa trafik ışığı veya hız kesici gibi önlemler alınmasını istedi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.