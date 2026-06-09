ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ordusuna ait bir AH-64 Apache saldırı helikopterini Hürmüz Boğazı üzerinde düşürdüğünü açıkladı. Trump, olayın ardından yaptığı açıklamada ABD'nin bu saldırıya yanıt vereceğini duyurdu.

Trump'ın Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, helikopterin gece saatlerinde devriye görevi sırasında vurulduğunu belirttiği aktarıldı. ABD Başkanı, helikopterde bulunan iki pilotun kurtarıldığını ve herhangi bir yaralanma yaşamadığını söyledi.

"Yanıt vermek zorundayız"

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük ordumuz tarafından az önce bilgilendirildim ki, dün gece İranlılar, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini düşürdü. İki pilotun her ikisi de güvende ve yaralanmamış durumda. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıya yanıt vermek zorundadır."

Pilotlar kurtarıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) verdiği bilgiye göre helikopter Umman kıyıları yakınlarında düştü. İki kişilik mürettebat kısa süre içinde kurtarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Gerilim yeniden yükseldi

Olay, ABD ile İran arasında devam eden diplomatik temasların ve bölgede son günlerde artan İran-İsrail geriliminin gölgesinde yaşandı. Trump'ın açıklaması, bölgede yeni bir askeri gerilim ve olası misilleme ihtimalini gündeme taşıdı.