Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Nijerya'da bir bankanın sistem hatası nedeniyle Ojo Eghosa Kingsley isimli vatandaşın hesabına yaklaşık 1 milyon euro (53 milyon TL) transfer edildi. Durumun fark edilmesinin ardından banka yetkilileri, yanlışlıkla yatırılan tutarın iade edilmesini talep etti ancak Kingsley parayı geri vermek yerine meblağı yakın çevresine dağıttı.

Şüphelinin parayı eşinin, akrabalarının ve arkadaşlarının hesaplarına aktardığının tespit edilmesi üzerine Nijerya Ekonomik ve Finansal Suçlar Komisyonu (EFCC) devreye girdi. Kingsley hakkında yasadışı yollardan zenginleşme suçlamasıyla yasal süreç başlatıldı.

HAPİS CEZASINI TERCİH ETTİ

Mahkemeye çıkarılan Kingsley'e, paranın tamamını iade etmesi veya hapis cezası alması yönünde bir seçenek sunuldu. Şüpheli, parayı geri ödemeyi reddederek 1 yıl hapis yatmaya karar verdi. Sosyal medyada şahsın cezasını tamamladıktan sonra milyoner bir hayat süreceği yönünde yorumlar yapılsa da yargı süreci farklı sonuçlandı.

YANLIŞ YATIRILAN PARAYI HARCAMAK SUÇ MU?

Küresel hukuk sistemlerinde "sebepsiz zenginleşme" olarak tanımlanan bu tür durumlarda, kaynağı belirsiz veya hatalı transfer edilen paranın harcanması doğrudan yasal sorumluluk doğuruyor. Hukuki içtihatlar, kişinin parayı iade etmemesi halinde hem hapis gibi cezai yaptırımlarla karşılaşmasını hem de oluşan zararı ödemesini öngörüyor.

TÜM VARLIKLARINA EL KONULDU

Nijerya mahkemesi de bu hukuk ilkesine paralel bir karar alarak, EFCC aracılığıyla paranın aktarıldığı tüm hesapları dondurdu ve meblağın büyük bir bölümüne el koydu. Karar doğrultusunda Kingsley'in yalnızca 1 yıllık hapis cezasını çekmesi yeterli bulunmadı; tahliyesinin ardından bankanın uğradığı tüm maddi zararı da eksiksiz olarak geri ödemesine hükmedildi.