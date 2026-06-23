Görevden alma kararının ardından açıklamalarda bulunan Nail Kamacı ve ekibi, "mutlak butlan" süreci kapsamında yaşanan gelişmelere tepki göstereceklerini duyurdu. Parti yöneticileri ve ilçe başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda, izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

Çarşamba günü Antalya'da eski il binası önünde toplanılması ve buradan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş düzenlenmesi planlanıyor. Yürüyüşün, alınan karara karşı örgütün tepkisini göstermek amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir de toplantıya katılan isimler arasında yer aldı. Kandemir, ilçe başkanlarının gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sürecin nasıl yürütüleceğinin netleşeceğini söyledi.

Son dönemde CHP içerisinde "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan yönetim tartışmaları Antalya örgütünde de hareketliliğe neden olurken, ilçe başkanlarının ortak tutum belirlemek için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.