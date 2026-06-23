Ankara’da öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yaşandı. İlk belirlemelere göre EGO’ya ait yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.
Kaza ihbarının ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililerden yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.
Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım kontrollü şekilde sürdürüldü.