Sözcü'nün aktardığı habere göre, bankacılık sektörü ATM altyapılarında köklü bir değişikliğe gidiyor. Uzun yıllardır nakit çekim işlemlerinde kullanılan plastik banka kartları, yerini tamamen akıllı telefonlara ve QR kod teknolojisine bırakmaya hazırlanıyor. Yeni nesil ATM'ler, fiziksel kart girişine ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanıyor.

Kullanıcı alışkanlıklarının mobil bankacılığa kayması, bu dönüşümün en büyük itici gücü oldu. QR kod ile para çekme ve yatırma işlemleri, geleneksel yöntemlere göre önemli avantajlar barındırıyor. Kartı yuvaya yerleştirme ve şifre tuşlama adımları ortadan kalktığı için saniyeler içinde işlem tamamlanabiliyor. Ayrıca, ATM'lerin en yaygın teknik sorunlarından olan kart yutma vakaları da tarih oluyor.

KART KOPYALAMA RİSKİ BİTİYOR MU?

Geleneksel plastik kartların en büyük güvenlik açıklarından biri, cihazlara yerleştirilen aparatlarla kart bilgilerinin kopyalanmasıydı. QR kod teknolojisi, tek kullanımlık ve dinamik şifreleme altyapısıyla çalıştığı için dolandırıcılık vakalarını büyük ölçüde engelliyor. İşlemler sırasında mobil uygulamalar üzerinden yüz tanıma veya parmak izi gibi biyometrik doğrulamalar talep edilmesi, güvenliği en üst seviyeye taşıyor.

DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİK VE ÇEVRESEL ETKİSİ NEDİR?

Finans uzmanları, akıllı telefonların dijital cüzdan işlevini tam anlamıyla üstlenmesiyle plastik kartların yakın gelecekte koleksiyon eşyasına dönüşeceğini öngörüyor. Bu dijital geçiş, bankaların devasa boyutlardaki kart basım ve dağıtım maliyetlerini düşürürken, doğaya karışan zararlı plastik atık miktarını da ciddi oranda azaltacak. Temassız işlemler, aynı zamanda salgın sonrası artan hijyen beklentilerini de kalıcı olarak karşılıyor.