Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli tedirginliğe neden oldu. AFAD verilerine göre deprem, Akdeniz'de yerin 14,45 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Sarsıntı özellikle Kaş ve çevresinde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi. Depremin merkez üssünün Kaş'a yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Akdeniz açıkları olduğu açıklandı.

VATANDAŞLAR DEPREMİ HİSSETTİ

Depremin ardından bazı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından sarsıntıyı hissettiklerine dair paylaşımlar yaptı. Sabah saatlerinde meydana gelen deprem nedeniyle birçok kişi AFAD'ın son depremler listesini kontrol etti.

AFAD'DAN İLK VERİLER

AFAD tarafından yayımlanan bilgilere göre deprem, moment büyüklüğü (Mw) 3.9 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 14,45 kilometre olarak kayıtlara geçti.

ANTALYA'DA SON DURUM

Yetkililerden şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmedi. Bölgedeki gelişmeler AFAD ve ilgili kurumlar tarafından takip edilirken, uzmanlar vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Akdeniz'de zaman zaman benzer büyüklükte depremler meydana geliyor. Uzmanlar, deprem çantasının hazır tutulması ve aile afet planlarının gözden geçirilmesinin her zaman önemli olduğuna dikkat çekiyor.