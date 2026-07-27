Türkiye genelinde devam eden sıkı para politikaları ve finansmana erişim zorlukları, şirketleri zorlamayı sürdürüyor. Borsa İstanbul'da halka arz sürecinin tamamlanmasını bekleyen teknoloji firması İnfinia Advanced Elektronik A.Ş., nakit akışını yönetemeyerek Ankara'da mahkemeye başvurdu ve konkordato ilan etti.

Sözcü'nün aktardığına göre, son dönemde yüksek faiz ortamından kaçınmak isteyen birçok şirket borsayı bir finansman kapısı olarak görüyor. Ancak uzayan onay süreçleri ve piyasadaki nakit darlığı, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketin mali yapısını bozarak yasal koruma talep etmesine yol açtı.

MAHKEME 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERDİ

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve ortakları İsmail Tugay Güzel ile Kadem Berker Yaşar'ın talebini değerlendirerek karara bağladı. Mahkeme, 01/07/2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirkete 3 aylık geçici mühlet tanıdı. Alınan bu tedbir kararıyla birlikte şirkete yönelik olası haciz işlemleri durduruldu. Sürecin denetimi için Hukukçu Duygu Taşdemir, Mali Müşavir Cahit Serkan Kumdakcı ve Mühendis Melike Özlem Bilgili'den oluşan üç kişilik uzman komiser heyeti atandı.

ŞİRKETLER NEDEN BORSAYA YÖNELİYOR?

Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde, banka kredisi maliyetlerinin artması firmaları alternatif sermaye arayışına itiyor. Halka arz başvuruları, faizsiz finansman sağlaması açısından cazip bir seçenek olsa da, başvuru yoğunluğu ve inceleme süreçlerinin uzun sürmesi şirketlerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalabiliyor. Bu durum, süreci bekleyecek sermaye gücü kalmayan firmaların doğrudan konkordato veya iflas gibi hukuki yollara başvurmasına zemin hazırlıyor.

KRİTİK DURUŞMA EYLÜL AYINDA GÖRÜLECEK

Yayımlanan resmi mahkeme ilanına göre, alacaklılar yedi günlük kesin süre içerisinde dilekçeyle karara itiraz etme hakkına sahip bulunuyor. Geçici mühlet süresinin 03/10/2026 tarihinde dolacağı belirtilirken, şirketin mali geleceğini belirleyecek olan asıl duruşma 24/09/2026 tarihinde saat 12:00'da gerçekleştirilecek. Kanun hükümleri uyarınca sürece itiraz edecek tarafların, gerekçelerini duruşmadan en az üç gün önce mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekiyor.