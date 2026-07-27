En düşük emekli maaşını 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkaran yasal düzenleme TBMM

Genel Kurulu'nda kabul edildi. Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen kararla birlikte, hak sahiplerine 3 bin 552 liralık fark ödemesi yapılacak.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri temmuz ayı rutin maaş ödemelerini tamamlamak üzere. Memur emeklileri ayın ilk haftasında, SSK emeklileri 17-26

Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alırken, Bağ-Kur ödemeleri 28 Temmuz'a kadar sürecek. Ancak taban aylık düzenlemesi henüz yasalaşmadığı için zam farkları bu ödemelere yansımadı.

FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından SGK'nın kesin ödeme takvimini duyurması bekleniyor. Mevcut planlamalara göre, 3 bin 552 liralık ek ödemelerin ağustos ayının ilk haftasında hesaplara aktarılacağı öngörülüyor. Sadece kök maaşı en alt sınırda olanlar değil, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de hisseleri oranında bu artıştan faydalanacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ödemeler başladığında emeklilerin banka veya PTT şubelerine gitmesine gerek bulunmuyor. Fark tutarları, kişilerin mevcut maaş hesaplarına otomatik olarak aktarılacak. Vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak SGK'nın "Emekli Aylık Bilgisi" ekranından yatırılan tutarı anlık olarak teyit edebilecek. Ayrıca, maaş alınan bankanın mobil uygulaması veya müşteri hizmetleri üzerinden de bakiye kontrolü sağlanabilecek.

2026 yılı temmuz dönemi itibarıyla SSK ve Bağ-Kur kök maaşlarına yüzde 17,76, memur emeklilerine ise yüzde 13,52 zam uygulanmıştı. Yapılan bu son taban aylık güncellemesiyle, kök maaşı düşük kalan vatandaşların mağduriyet yaşamaması hedefleniyor.