Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Geyikbayırı Mahallesi'nde çevreciler, bölgeden geçmesi planlanan enerji nakil hattı projesine karşı harekete geçti. Antalya Ekspres'in aktardığına göre, Geyikbayırı Yaşam Platformu, Güzle bölgesinde kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) için çekilecek hattın güzergahında değişiklik talep ediyor.

Platform üyeleri, hattın doğal peyzaja, dünyaca ünlü kaya tırmanış rotalarına ve tarihi Likya Yolu'na zarar verme riski taşıdığını belirtiyor. Yapılan açıklamada, projenin bu hassas alanlardan veya çok yakınından geçtiği vurgulanarak, doğanın korunması adına alternatif çözümler üretilmesi gerektiği ifade edildi.

4 KİLOMETRE DAHA ERKEN YER ALTINA ALINABİLİR Mİ?

Proje detaylarına dikkat çeken platform, enerji nakil hattının 7 numaralı noktadan itibaren zaten yer altına alındığını ve Antalya yönüne bu şekilde devam ettiğini hatırlattı. Açıklamada, yer altı uygulamasının yaklaşık 3,5-4 kilometre daha erkene çekilmesinin teknik olarak mümkün olduğu savunuldu. Bu sayede bölgeye dikilmesi planlanan 7 direk yerine yer altı kabloları kullanılarak Geyikbayırı'nın doğal dokusunun korunabileceği aktarıldı.

PROJE SAHİBİ FİRMAYA VE KURUMLARA ÇAĞRI

Geyikbayırı halkı ve turizm işletmecileri adına Tahtakale Spot Gıda Sanayi GES A.Ş.'ye seslenen çevreciler, projenin çevreye duyarlı bir şekilde revize edilmesini istiyor. Açıklamada, yer altı hattının başlangıcının yaklaşık 3 kilometre erken başlatılmasının veya alternatif bir güzergahın değerlendirilmesinin enerji yatırımını durdurmadan doğayı kurtaracağı belirtildi. Platformun resmi kurumlarla görüşmelerini şeffaf bir şekilde sürdürdüğü ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediği bildirildi.

GEYİKBAYIRI BÖLGE TURİZMİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kaya tırmanışı merkezlerinden biri olan Geyikbayırı, her yıl on binlerce yerli ve yabancı sporcuyu ağırlıyor. Likya Yolu güzergahında bulunması sebebiyle Antalya bölgesinin alternatif doğa turizmi gelirlerinde kritik bir rol oynayan mahallenin doğal yapısının korunması, Akdeniz çanağındaki sürdürülebilir turizm hedefleri açısından da kamuoyunca yakından takip ediliyor.