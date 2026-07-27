Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı verilerine göre, Türkiye genelinde inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 artarak 1 milyon 933 bin 256'ya ulaştı. Elde edilen bu rakam, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı verisi olarak kayıtlara geçti.

AA'nın aktardığına göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 0,5 artışla 15 milyon 970 bin 105 oldu. Sanayi sektöründe yüzde 3,2'lik bir daralma yaşanırken, ticaret ve hizmet alanlarında istihdam yüzde 2,3 oranında yükseldi.

İSTİHDAM ARTIŞININ LOKOMOTİFİ HANGİ ALANLAR OLDU?

İnşaat sektöründeki 22 bin 576 kişilik yıllık istihdam artışının alt kırılımları incelendiğinde, bina dışı yapıların inşası yüzde 4'lük büyüme ile öne çıktı. Bina inşaatlarında çalışan sayısı 1 milyon 266 bin 543'e ulaşarak yüzde 1 artarken, özel inşaat faaliyetlerindeki yükseliş yüzde 0,1 seviyesinde kalarak yatay bir seyir izledi.

UZMANLAR REKORU NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

İstihdam verilerindeki yapısal değişimi yorumlayan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, bina dışı yapılardaki hızlı artışın kamu ve altyapı yatırımlarından kaynaklandığını ifade etti. Özel sektör inşaat faaliyetlerindeki düşük artışın ise sıkı finansman koşulları nedeniyle piyasadaki temkinli duruşu yansıttığı belirtiliyor.

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Başkanı Engin Keçeli de döviz kurları ve maliyetlerdeki öngörülebilirliğin artmasının, firmaların yeni projelere başlama hızını olumlu etkilediğini vurguladı.

Sektör temsilcileri, istihdamdaki bu yukarı yönlü ivmenin temel dayanakları olarak iki ana unsura işaret ediyor. Deprem bölgesindeki kapsamlı yeniden inşa çalışmaları ve sadece İstanbul'da 276 bini aşan bağımsız bölümde devam eden kentsel dönüşüm projeleri, sektördeki iş gücü ihtiyacını canlı tutmaya devam ediyor.