Türkiye otomobil pazarında 2026 yılının ilk altı aylık döneminde hibrit motorlu araçlara olan talep belirgin bir artış gösterdi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, yılın ilk yarısında 145 bin 804 adet hibrit araç satılarak toplam pazarda yüzde 33,1'lik pay elde edildi. Diğer motor tiplerinde satışlar düşerken, hibrit araçların yüzde 6 oranında büyümesi düşük yakıt tüketimi sunan modellere ilgiyi artırdı.

Tüketicilerin hibrit modellere yönelmesindeki temel etkenlerin başında düşen kullanım maliyetleri geliyor. Yılda ortalama 15 bin kilometre yol yapan ve 100 kilometrede 4,5 litre yakıt tüketen bir otomobilin yıllık akaryakıt faturası 44 bin 340 TL olarak hesaplanıyor. Aynı mesafe için yerli elektrikli otomobil Togg T10X'in DC hızlı şarj istasyonlarındaki enerji maliyeti ise 44 bin 265 TL seviyesinde gerçekleşiyor. Bu tablo, verimli bir hibrit otomobil ile tamamen elektrikli bir aracın yıllık enerji masrafını neredeyse eşitliyor.

ŞEHİR İÇİ TRAFİKTE TÜKETİM NASIL DÜŞÜYOR?

Geleneksel içten yanmalı motorların en yüksek yakıtı harcadığı dur-kalk trafiğinde ve ilk kalkış anlarında hibrit sistemler devreye giriyor. Saatte 50 kilometre hıza kadar sadece elektrik motoruyla ilerleyebilen bu araçlar, sıkışık trafikte benzin tüketimini tamamen kesiyor. Böylece özellikle büyükşehir trafiğinde sürücülerin işletim maliyetleri ciddi oranda azalıyor.

PLUG-IN VE TAM HİBRİT ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Listede 100 kilometrede 2,8 litre gibi oldukça düşük karma tüketim değerleriyle ilk sıralarda yer alan Audi A6 Sedan e-hybrid ve Volvo XC60 gibi modeller dışarıdan şarj edilebilir (Plug-in Hybrid) teknolojisini kullanıyor. Bu araçların belirtilen ultra düşük tüketim verilerine ulaşabilmesi için bataryalarının düzenli olarak prize takılıp şarj edilmesi gerekiyor. Toyota Yaris veya Renault Duster gibi kendi kendini şarj eden tam hibrit modeller ise dışarıdan elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan frenleme enerjisiyle bataryasını doldurabiliyor.

2026'DA EN AZ YAKAN MODELLER HANGİLERİ?

Piyasada satışta olan ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan modellerin 100 kilometredeki karma tüketim verileri yayımlandı. Listede Audi A6 Sedan e-hybrid ve Volvo XC60

Plug-in hybrid 2,8 litrelik tüketimleriyle başı çekerken, bu modelleri 3,1 litre ile BMW X1 xDrive25e ve 3,6 litre ile Volvo XC90 plug-in hybrid takip ediyor.

Tam hibrit sınıfında Toyota Yaris Hybrid 3,8 litre, Corolla ve Hatchback Hybrid 4,5 litre, Yaris Cross, Opel Corsa Hybrid ve Renault Duster E-Tech tam hibrit 4,6 litrelik tüketim sunuyor. Toyota C-HR 4,7 litre harcarken; Honda Jazz e:HEV, Renault Austral ve Suzuki Swift 4,8 litre ile sıralanıyor. Opel Mokka, Citroen C4 X

Hybrid 145, Jeep Avenger ve Skoda Octavia modelleri 4,9 litrelik değere sahipken; Peugeot 2008 ve 408 Hybrid, Fiat Grande Panda, Renault Rafale ve Toyota Corolla Cross Hybrid 5,0 litre yakıt tüketiyor.

Listenin devamında Volkswagen Golf ve MG ZS

Hybrid+ 5,1 litre, Alfa Romeo Junior ve Honda Prelude 5,2 litre, Skoda Superb ile Volkswagen Passat 5,3 litre tüketim verisi sunuyor. Honda HR-V e:HEV ve Cupra Formentor ile Leon 5,4 litre, Peugeot 3008

Hybrid ve Ford Puma 5,6 litre yakıt harcıyor. Sıralama, Hyundai Tucson ve Renault Captur Hybrid'in 6,0 litrelik tüketim verileriyle tamamlanıyor.