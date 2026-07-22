Alanya Sevdalıları Derneği Başkanı Kemal Yetgin, mahalle muhtarları ve tedavi gören Taha Miraç’ın ailesi, sürdürülen yardım kampanyasına ivme kazandırmak amacıyla Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ALTSO) ziyaret etti. Ziyarette ALTSO

Başkanı Eray Erdem ve Meclis Başkanı Mehmet Kural ile bir araya gelinerek sürecin detayları konuşuldu.

TEDAVİ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Görüşme sırasında Taha Miraç’ın güncel sağlık durumu ve devam eden yardım kampanyasının ulaştığı aşama hakkında oda yönetimine kapsamlı bilgiler aktarıldı. Yerel kaynakların bildirdiğine göre, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının sürece dahil olmasının kampanyanın başarıya ulaşması açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı.

ALTSO BAŞKANI ERDEM'DEN DESTEK MESAJI

Ziyaretin ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunan ALTSO

Başkanı Eray Erdem, toplumsal dayanışmanın altını çizdi. Erdem, tedavi sürecindeki bu anlamlı mücadelenin ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak desteğiyle aşılabileceğini ifade ederek, minik Taha'nın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ettiğini duyurdu.

YARDIM KAMPANYALARINDA YEREL DAYANIŞMANIN ROLÜ NEDİR?

Alanya'da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve yerel halkın sağlık kampanyalarında gösterdiği ortak refleks, yüksek maliyetli tedavi masraflarının toplanmasında belirleyici bir işlev görüyor. İş dünyası temsilcilerine yapılan bu tür kurumsal ziyaretler, Valilik izinli yardım süreçlerinin daha geniş kitlelere duyurulması ve kentin dinamiklerinin harekete geçirilmesi adına büyük önem taşıyor.