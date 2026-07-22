Hayvan Hakları Platformu Türkiye, ülke genelindeki yaşam hakkı savunucularına "Türkiye'ye Çağrı" başlığıyla seslenerek, 2 Ağustos'ta Antalya'da düzenlenecek kitlesel anma ve yürüyüş etkinliğine davet etti. Platform yetkililerinin yayımladığı duyuruya göre, sokak hayvanlarının güvenliği ve yaşam hakkı için ortak bir duruş sergilenmesi hedefleniyor.

Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, "Kaybettiğimiz canlar için, yaşayan canlar için / vicdan için" temasıyla hazırlanan program üç aşamadan oluşuyor. Etkinlik, saat 17.30'da Nekropol Müzesi önünde hayatını kaybeden sokak hayvanları anısına düzenlenecek sembolik törenle başlayacak. Ardından saat 19.00'da Aydın Kanza Parkı'nda toplanacak olan kitle, kent merkezine doğru pankartlar eşliğinde "Yaşam Yürüyüşü" gerçekleştirecek.

Yürüyüşün son durağı olan tarihi Attalos Meydanı'nda saat 20.30'da kamuoyuna ve yetkililere yönelik kapsamlı bir basın açıklaması yapılacak. Platform yönetimi, "Unutmadık, susmuyoruz, yaşam için nöbetteyiz" sloganıyla yürütülen bu hareketin, Türkiye çapındaki vicdan mücadelesinin önemli bir halkası olduğunu vurguladı.

ANTALYA'DAKİ BULUŞMA NEDEN ÖNEMLİ?

Son dönemde sokak hayvanlarına yönelik yasal düzenleme tartışmalarının ülke gündemine oturması, sivil toplum kuruluşlarının bu tür bölgesel toplanmalarını daha kritik hale getiriyor. Alanya başta olmak üzere Antalya'nın tüm ilçelerinden hayvanseverlerin ve duyarlı yurttaşların, 2 Ağustos'taki bu merkezi buluşmaya yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.