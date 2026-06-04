Real Madrid başkan adayı Henrique Riquelme'nin katıldığı bir televizyon programında Erling Haaland ve Rodri'yi transfer edeceğini iddia etmesi, Manchester City cephesinde sert bir karşılık buldu. İngiliz kulübü, oyuncularının adının seçim vaadi olarak kullanılması üzerine hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.

Riquelme, başkan seçilmesi durumunda dünya yıldızı olarak Haaland'ı kadroya katacağını belirtti. Aday, Haaland ve Rodri'nin Real Madrid'e gelmemesi halinde, kulübün kayıtlı 100.000 üyesinin aidatlarının yüzde 100'ünü kendi cebinden ödeyeceğini dile getirdi.

MANCHESTER CITY'DEN YASAL İŞLEM HAZIRLIĞI

İngiliz temsilcisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, İspanya kaynaklı transfer iddialarının tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Kulüp, oyuncunun sözleşmesinde böyle bir transfere olanak tanıyacak herhangi bir maddenin bulunmadığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, Haaland'ın imajının bu bağlamda izinsiz kullanılması nedeniyle yasal işlem başlatılmasının değerlendirildiği aktarıldı.

HAALAND'IN SÖZLEŞME DURUMU NEDİR?

Avrupa futbol piyasasında seçim dönemlerinde adayların büyük yıldızları vaat olarak sunması sık karşılaşılan bir durum olsa da, kulüplerin imaj hakları konusundaki tutumu giderek sertleşiyor. Erling Haaland'ın Manchester City ile 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor ve İngiliz ekibi, oyuncusunun ticari ve sportif haklarını korumak adına bu tür izinsiz açıklamalara karşı sıfır tolerans politikası izliyor.