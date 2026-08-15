Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğinin ve yaya akışının en yoğun olduğu merkez bulvarlarda kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince sürdürülen çevre düzenlemesi projelerini sahada inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Mart tarihinde başlatılan projenin toplam maliyeti yaklaşık 160 milyon TL olarak belirlendi. Başkan Vekili Özdemir, altyapı iyileştirmelerinin yanı sıra modern aydınlatma sistemleri ve yeni kent mobilyalarının bölgeye entegre edileceğini duyurdu. Projenin kent estetiğine ve yaya konforuna doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR HANGİ BULVARLARI KAPSIYOR?

Şehrin ana arterlerini kapsayan düzenleme süreci geniş bir alana yayılıyor. Adnan Menderes Bulvarı, 100. Yıl Caddesi ve Yener Ulusoy Bulvarı projenin merkezinde yer alıyor. Bunlara ek olarak Mevlana Caddesi, Sakıp Sabancı Bulvarı ve Atatürk Bulvarı üzerinde de eş zamanlı kaldırım yenileme işlemleri devam ediyor.

Mevcut beton parke taşlarının sökülmesiyle başlayan süreçte, engelli bireylerin erişimini kolaylaştıracak hissedilebilir yol yüzeyleri standartlara uygun şekilde döşeniyor. Ayrıca güzergah boyunca estetik peyzaj düzenlemeleri ile yeşil alan kapasitesi artırılıyor.

KONYAALTI CADDESİ'NDE NELER DEĞİŞECEK?

Projenin bir diğer önemli ayağını ise Konyaaltı Caddesi'ndeki yaklaşık 8 kilometrelik hattın yenilenmesi oluşturuyor. Bu bölgede yaya trafiğinin yoğunluğu göz önüne alınarak iki farklı tip kaldırım kaplaması tercih ediliyor.

Falez Otel ile Varyant arası ve DSİ Lojmanı ile Güllük Caddesi başlangıcı arasındaki bölümlerde dayanıklılığı yüksek andezit ve diyabaz taşlar kullanılacak. Atatürk Parkı'na bitişik olan kaldırımlarda ise bölgenin doğal dokusuna uyum sağlaması amacıyla traverten taş kaplaması uygulanacağı aktarıldı. Kapsam dışında kalan bazı lokal alanlarda ise onarım çalışmalarıyla kentsel bütünlük sağlanacak.