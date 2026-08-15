Alihan Kuriş soruşturması sürerken cemaat üyelerine gönderilen ve Yeni Alanya'nın dün ulaştığı "Ankara'ya gelin" çağrısı karşılık buldu. Yeni Alanya'nın özel olarak duyurduğu davetin ardından üyelerin Ankara'da toplanmaya başladığını gösteren görüntüler ulaştı.

YENİ ALANYA DUYURMUŞTU: "AİLELERLE ANKARA'YA"

Yeni Alanya'nın ulaştığı mesajda, üyelerden 15-16 Ağustos'ta aileleriyle birlikte Ankara Millet Bahçesi'ne gitmeleri, yanlarına 2 günlük yemek ve su almaları, şahsi araçlarla yola çıkmaları isteniyordu. Yol kontrollerinde "Büyüğümüz burada, onu görmeye geldik" denilmesi de mesajdaki talimatlar arasındaydı.

ÇAĞRI KARŞILIK BULDU: İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Yeni Alanya'ya ulaşan yeni görüntüler, çağrının karşılık bulduğunu ortaya koyuyor. Görüntülerde, ağaçlık alanda toplanan kalabalık grupların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekiyor; katılımın aileleriyle gelen üyelerle birlikte giderek arttığı görülüyor.

KULA UYARMIŞTI

Bu sabah yine Yeni Alanya'nın aktardığı açıklamada Avukat Mustafa Kula, "Size telefon edilince arabalarınıza binerek Ankara'ya hareket edilecek şeklindeki kışkırtma, FETÖ ve yabancı istihbarat örgütlerinin provokasyon gayretinin ürünüdür" diyerek üyeleri sükunete çağırmıştı.

Buluşmanın seyri ve resmi makamların değerlendirmesine ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Davet mesajında "kesinlikle taşkınlık verecek bir olaya karışılmaması" uyarısı da yer alıyordu. Kuriş soruşturmasındaki son gelişmeleri aktardığımız haberimizde belirttiğimiz gibi, soruşturma kapsamındaki iddialar hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.