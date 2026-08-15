Antalya'nın Kaş ilçe merkezinde yer alan Antiphellos Antik Kenti, yaz sezonunun ivme kazanmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Denize yakın konumu ve eşsiz manzarasıyla bilinen tarihi alana giden yollarda, artan ziyaretçi talebi nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, antik kente ulaşım sağlayan güzergah boyunca park edilen araçlar trafiği büyük ölçüde yavaşlattı. Bölgeyi gezen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı anlar, tarihi mekanın çevresindeki yoğun hareketliliği ve kalabalığı net bir şekilde ortaya koydu.

MERKEZE YÜRÜME MESAFESİNDE

İlçe merkezinin hemen üst kısmında konumlanan Antiphellos, ziyaretçilerine hem binlerce yıllık tarihi dokuyu inceleme hem de panoramik Kaş manzarasını izleme imkanı tanıyor. Ulaşımın son derece kolay olması, bölgeyi yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği rotalardan biri haline getiriyor.

GİRİŞLER ÜCRETSİZ Mİ?

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Antiphellos Antik Kenti'ni ziyaret etmek isteyen tatilcilerin herhangi bir bilet almasına veya MüzeKart ibraz etmesine gerek bulunmuyor. Alanın tamamen açık ve ücretsiz gezilebilmesi, turizm sezonunda yaşanan bu yüksek ziyaretçi trafiğinin temel nedenleri arasında değerlendiriliyor.

Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada barındıran antik alan, yaz ayları boyunca binlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor. Yoğun günlerde otopark kapasitesinin yetersiz kalması sebebiyle, bölgeye gidecek ziyaretçilerin şahsi araç yerine kısa yürüme mesafesindeki alternatifleri değerlendirmesi pratik bir çözüm sunuyor.