Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT), 2027

Eurovision Şarkı Yarışması'nın Karadeniz sahilindeki Burgaz kentinde düzenleneceğini bildirdi. Türkiye sınırına yaklaşık 90 kilometre mesafede bulunan kentte, organizasyon tarihleri 11-15

Mayıs 2027 olarak belirlendi. Kararın açıklanmasıyla birlikte bölgedeki turizm ve konaklama sektöründe hızlı bir fiyat artışı gözlemlendi.

Burgaz'daki konaklama tesislerinin doluluk oranı, resmi duyurunun ardından saatler içerisinde yüzde 99 seviyesine ulaştı. Merkez ve sahil şeridinde yer alan dairelerin gecelik kiralama bedellerinin 4 bin euro barajını geçtiği aktarıldı. Sofya'nın da aralarında bulunduğu dört kentin adaylık sürecini geride bırakan Burgaz, yarışmaya 2023 yılında açılan Arena Burgas tesisinde ev sahipliği yapacak.

BULGARİSTAN'IN İLK BİRİNCİLİĞİ VE SÜREÇ

Bulgaristan, yarışmaya ev sahipliği yapma hakkını Mayıs ayında Avusturya'nın başkenti Viyana'da elde etmişti. Şarkıcı Dara'nın seslendirdiği "Bangaranga" isimli eser, ülkeye Eurovision tarihindeki ilk birinciliğini kazandırdı. Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green yaptığı açıklamada, Burgaz'ın güçlü kültürel kimliği ve misafirperver yapısıyla organizasyon için gerekli tüm altyapıya sahip olduğunu vurguladı.

SINIR ÖTESİ TURİZM VE EUROVISION ETKİSİ

Mega etkinliklerin yerel ekonomiler üzerindeki ani etkisi, Burgaz örneğinde konaklama talebinde olağanüstü bir artışa neden oldu. Yarışmanın Türkiye sınırına sadece 90 kilometre mesafede gerçekleşecek olması, Türk müzikseverlerin karayoluyla etkinliğe katılımını kolaylaştırırken, sınır kapılarında ve bölge ulaşımında ciddi bir yoğunluk yaratması bekleniyor.

Organizasyon takvimine göre, 2027

Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalleri 11 Mayıs Salı ve 13 Mayıs Perşembe günleri gerçekleştirilecek. Büyük final heyecanı ise 15 Mayıs Cumartesi akşamı Arena Burgas'ta yaşanacak.