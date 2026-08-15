Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Antalya İl Temsilciliği üyeleri, Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile bir araya gelerek taleplerini iletti. Görüşmede, sigorta kapsamına ilişkin yaşanan sorunlar ve meclisten beklentiler masaya yatırıldı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 40 yıldır devam eden bu sorunun çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) somut adımlar atılması isteniyor. Temsilciler, mevcut yasanın adaletsizliğe yol açtığını belirterek yasal düzenleme yapılana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

40 YILLIK MAĞDURİYET İÇİN ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

Yetkililer tarafından paylaşılan açıklamada, "40 yıldır süregelen mağduriyetin artık daha fazla ötelenmeden çözüme kavuşturulması ve adaletsizliğe neden olan yasanın yeniden düzenlenmesi için TBMM’de önemli adımlar atılmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Milletvekili Mustafa Erdem ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, mağdurların yaşadığı sorunları ve son gelişmeleri temsilcilerle birlikte ele aldıklarını aktardı. Erdem, sürece verdiği desteği göstermek amacıyla paylaşımlarına '#StajyerÇıraklıkKırkYıldırMağdur' etiketini de ekledi.

SİGORTA BAŞLANGICI NEDEN TARTIŞILIYOR?

Staj ve çıraklık döneminde yatırılan primlerin uzun vadeli emeklilik sigortası başlangıcı olarak kabul edilmemesi, kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu durum, fiilen çalışmaya erken yaşlarda başlayan binlerce kişinin emeklilik haklarından faydalanamamasına yol açıyor. Antalya ve Alanya gibi turizm ile hizmet sektörünün yoğun olduğu bölgelerde de meslek liseleri ve çıraklık okullarından mezun olan çok sayıda çalışan, yasal bir statü değişikliğinin olası yansımalarını yakından takip ediyor.