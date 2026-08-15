Mahmutlar Belediyesi'nde 2013-2014 yıllarında başkan vekilliği yapan Av. Murat Can'ın babası Halit Can hayatını kaybetti.
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Halit Can'ın vefatı, ailesi ve yakınlarını üzdü. Mahmutlar'da uzun yıllardır yaşayan Can'ın cenaze programı da belli oldu.
HALİT CAN DÖRTYOL MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK
Halit Can'ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Mahmutlar Mahallesi'ndeki Dörtyol Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Eski Mahmutlar Belediye Başkan Vekili Av. Murat Can ve ailesi, cenazenin ardından taziyeleri kabul edecek.
Kaynak: Haber Merkezi