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Eski Mahmutlar Belediye Başkan Vekili Av. Murat Can ve ailesi, cenazenin ardından taziyeleri kabul edecek.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Halit Can'ın vefatı, ailesi ve yakınlarını üzdü. Mahmutlar'da uzun yıllardır yaşayan Can'ın cenaze programı da belli oldu.

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