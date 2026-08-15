Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Alacak verecek meselesini bahane ederek bir ticari işletme sahibinden haksız kazanç sağlamaya çalışan şebeke takibe alındı. DHA'nın aktardığına göre, B.B. isimli şüphelinin liderliğinde hareket ettiği tespit edilen 4 kişi düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

HANGİ SUÇLARDAN TUTUKLANDILAR?

Jandarma karakolundaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheli; silahla tehdit, nitelikli dolandırıcılık, yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR MU?

Güvenlik güçleri, özellikle ticari işletmeleri hedef alan haksız tahsilat çetelerine karşı hukuki mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Kumluca'daki bu son operasyon, bölge esnafı üzerinde baskı kurmaya çalışan organize suç yapılanmalarına karşı adli ve kolluk birimlerinin kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.