Yapı Kayıt Belgesi bulunan vatandaşların Hazine taşınmazlarını satın alma ve ödeme işlemlerine ilişkin sürenin uzatılması, son günlerde yeniden imar barışı tartışmalarını gündeme taşıdı. Sürenin 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılması üzerine kamuoyunda "İmar Barışı geri mi geldi?" sorusu sıkça sorulmaya başlandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Zafer Partisi Alanya İlçe Başkan Yardımcısı ve İç Mimar Ali Rıza Alış, yapılan düzenlemenin yeni bir imar affı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Alış, "Ortada yeni bir imar affı bulunmamaktadır. Ancak bu süre uzatımı bile, yıllardır çözülemeyen mülkiyet ve şehirleşme sorunlarının hâlâ devam ettiğinin açık göstergesidir" dedi.

Vatandaşların mülkiyet haklarıyla ilgili belirsizliklerin uzun yıllardır devam ettiğini belirten Alış, şehircilik politikalarının geçici çözümler yerine uzun vadeli planlamalara dayanması gerektiğini ifade etti.

"Bugün konuşmamız gereken konu yalnızca bir süre uzatımı değil, Türkiye'nin şehirleşme vizyonudur" diyen Alış, tapu ve mülkiyet konularında kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

ADA BAZLI KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ

Türkiye'nin şehirleşme konusunda yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu söyleyen Alış, Zafer Partisi'nin ada bazlı kentsel dönüşüm modelini desteklediğini belirtti.

Alış, "Şehirlerimizin parsel parsel değil, ada bazlı kentsel dönüşüm modeliyle yeniden planlanması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu modelle birlikte deprem dayanıklılığı yüksek, ulaşım ve otopark sorunları çözülmüş, sosyal donatı alanlarıyla desteklenen yaşam alanlarının oluşturulabileceğini kaydeden Alış, planlı büyümenin önemine dikkat çekti.

Yeşil alanlar, kültür merkezleri, spor tesisleri ve sosyal yaşam alanlarının şehir planlamasının temel unsurları olması gerektiğini belirten Alış, bazı bölgelerde yatay mimarinin, bazı bölgelerde ise yüksek yapılaşmanın uygulanabileceğini söyledi.

ALANYA'NIN TURİZMDE REKABET GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasında Alanya'nın turizm potansiyeline de değinen Alış, turizm kentlerinin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, şehir estetiği ve yaşam kalitesiyle de öne çıkması gerektiğini ifade etti.

"Kaliteli turist, kaliteli şehirleri tercih eder. Nitelikli yatırım, planlı kentlere gelir" diyen Alış, Türkiye'nin temel sorununun doğal kaynak eksikliği değil, şehirleşme vizyonu eksikliği olduğunu savundu.

Alış, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Çocuklarımıza bırakacağımız şehirler aflarla değil, akıl, bilim ve uzun vadeli planlamayla inşa edilmelidir. Günü kurtaran çözümler yerine gelecek elli yılı hedefleyen politikalar üretmek zorundayız."