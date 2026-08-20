Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Türkiye genelinde 400 bini aşan araç kiralama sektöründe 2027 yılı itibarıyla yeni bir yönetmelik uygulanmaya başlanacak. Düzenleme kapsamında kiralık araçlara 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırı getiriliyor. Kriterleri karşılamayan 15 ila 20 bin civarındaki aracın filolardan çıkarılarak ikinci el otomobil pazarına girmesi bekleniyor.

İKİNCİ EL PİYASASINDA FİYAT REKABETİ

Günlük kiralama pazarının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan bu taşıtlar, kısa sürede yüksek kilometreye ulaştığı için piyasanın en uygun fiyatlı seçenekleri arasında yer alacak. Bireysel kullanılmış araçlara kıyasla daha düşük fiyatlarla satışa sunulacak olan filo araçları, kısıtlı bütçeye sahip alıcılar için alternatif oluştururken pazardaki genel fiyat rekabetini de artıracak.

KİRALAMA ŞİRKETLERİNE EK MALİYETLER YANSIYACAK MI?

Yeni yönetmelik, yaş ve kilometre sınırının ötesinde işletmelere kış lastiği zorunluluğu, düzenli periyodik bakım, kasko ve yüksek İMM teminatı gibi ek sorumluluklar da yüklüyor. Özellikle az sayıda araçla hizmet veren küçük ölçekli işletmelerin bu durumdan doğrudan etkilenmesi öngörülüyor. Artan filo yenileme ve bakım maliyetlerinin, ilerleyen dönemde araç kiralama ücretlerine zam olarak yansıması bekleniyor.

ESKİ FİLO ARAÇLARINI ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Toplu halde piyasaya sürülecek bu araçlar uygun fiyatlı olsa da, çok sayıda farklı sürücü tarafından kullanıldıkları için mekanik yorgunluğa sahip olabiliyor. Alıcıların sadece kilometre göstergesine odaklanmaması; şanzıman, yürüyen aksam ve motor kondisyonunu detaylı bir ekspertiz raporuyla belgelemesi büyük önem taşıyor. Satın alma sürecinde aracın ticari geçmişi ve yetkili servis bakım kayıtlarının eksiksiz sorgulanması, ileride yaşanabilecek yüksek onarım masraflarının önüne geçilmesini sağlıyor.