Türkiye Sinema Festivali'nin ikincisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 26 ve 27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca 75 ilde bulunan yaklaşık bin 500 sinema salonunda bilet fiyatları 90 lira olarak uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşları sinema salonlarına davet etti. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ilk festivalde 780 binden fazla izleyicinin salonları doldurduğunu aktaran Bakan Ersoy, sinemanın birleştirici gücünü ülke genelinde yeniden hissedeceklerini bildirdi.

HANGİ FİLMLER GÖSTERİME GİRECEK?

İki gün sürecek olan etkinlikte yerli ve yabancı toplam 17 farklı yapım izleyiciyle buluşacak. Gösterim programında aile filmleri, animasyonlar, macera ve yüksek bütçeli gişe yapımları yer alıyor. Özellikle Avengers: Endgame, Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, Odyssey ve Oyuncak Hikayesi 5 gibi popüler filmler perdede olacak.

KAMPANYA NEDEN ÖNEMLİ?

Günümüzde standart sinema bileti fiyatlarının ortalama 150 ile 250 lira bandında seyrettiği göz önüne alındığında, 90 liralık kampanya sinemaseverler için ciddi bir ekonomik avantaj sunuyor. İndirimli sinema günleri için 21 Eylül'de başlayan bilet satışlarına, gişelerin yanı sıra online bilet platformları üzerinden de ulaşılabiliyor.