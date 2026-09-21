Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yedi portföy yönetim şirketine ait bazı fonları tasfiye etme kararının ardından, etkilenen yatırımcılar için yeni bir çözüm yolu değerlendiriliyor. TEFAS üzerinden işleme kapatılan fonlardaki varlıkların tek bir havuzda toplanması planlanıyor.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, tasfiye sürecindeki 131 fonun varlıklarından oluşacak bir havuz kurulması tartışılıyor. Erken aşamada olduğu belirtilen bu planla, yaklaşık 350 bin yatırımcının geri almak istediği paranın daha düzenli yönetilmesi hedefleniyor. Havuzun hangi kurum tarafından idare edileceği ise politika yapıcılar arasında değerlendirilmeye devam ediyor.

NİTELİKLİ YATIRIMCI LİMİTİ DEĞİŞEBİLİR

Söz konusu kaynaklar, hükümetin mevcut durumda 10 milyon lira olan nitelikli yatırımcı alt sınırını daha da yukarı çekmeyi düşündüğünü öne sürdü. SPK taban puanını en son geride bıraktığımız aralık ayında güncellemişti. Kapatılma kararı alınan fonların toplamda 18 milyar doları aşan bir yatırım büyüklüğüne sahip olduğu biliniyor.

YATIRIMCILARIN KAYIPLARI NASIL TELAFİ EDİLECEK?

Oluşturulacak varlık havuzunun, mağduriyet yaşayan yatırımcılar arasında daha adil bir dağılım sağlayabileceği belirtiliyor. Marmara Capital Yönetici Ortağı Haydar Acun, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, şişirilmiş değerlemeler sebebiyle piyasa satışlarından zararın sadece çok küçük bir kısmının karşılanabileceğine dikkat çekti.

Acun, sürece karışanların sorumluluğuna işaret ederek, özel bir yeddiemin hesabı kurulması gerektiğini savundu. Manipülasyonda rolü bulunan şahısların, fon yönetim şirketlerinin ve bundan menfaat elde eden borsa şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin mal varlıklarıyla bu bedeli ödemesi gerektiği ifade edildi.