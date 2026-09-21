Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yaklaşık 17 milyon emekliyi kapsayan yeni denetim süreci, teknolojik imkanların devreye alınmasıyla genişletildi. F5haber'in aktardığı bilgilere göre, kurum kayıtları çapraz incelemeye tabi tutularak usulsüz maaş bağlandığından şüphelenilen dosyalar detaylı takibe alınıyor.

Denetimlerin ana odağında sahte sigortalılık, muvazaalı boşanma ve usulsüz sağlık raporları yer alıyor. Özellikle vefat eden kişinin ölüm aylığını alabilmek için eşinden kağıt üzerinde boşanıp fiilen birlikte yaşamaya devam edenler mercek altına alındı. Bunun yanı sıra, gerçeğe aykırı çalışma gücü kaybı belgesiyle malulen emekli olanlara yönelik denetimlerin de sıkılaştırıldığı bildirildi.

GERİYE DÖNÜK TAHSİLAT YAPILACAK

Yapılan incelemeler sonucunda usulsüzlük saptanan kişilerin emekli veya dul maaşları anında durduruluyor. Kurum, haksız yere ödenen tutarları yasal faiziyle birlikte ilgililerden geriye dönük olarak talep etmek için yasal işlem başlatıyor. Kuruma ulaşan ihbar ve şikayetlerin artması üzerine inceleme süreçlerinin hızlandırıldığı belirtildi.

HANGİ DURUMLARDA AYLIK KESİLİYOR?

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, malullük aylığı alanların belgelerinde tahrifat saptanması veya sahte boşanmanın kurum denetmenlerince fiili olarak kanıtlanması durumunda bağlanan aylık iptal ediliyor. Bu ihlalleri gerçekleştiren kişiler, sadece maaş hakkını kaybetmekle kalmıyor, aynı zamanda tespit tarihine kadar aldıkları yersiz ödemeleri yasal faiziyle devlete iade etmekle yükümlü tutuluyor.