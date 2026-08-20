Antalya'da yapımı yaklaşık dört aydır durmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı hizmet binası inşaatında çalışmalar yeniden hız kazanıyor. Görevden alınan Nail Kamacı'nın yerine göreve gelen yeni İl Başkanı Hasan Şahin, yarım kalan projenin tamamlanması için süreci başlattı.

CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından kurulan İnşaat Komisyonu, şantiye alanında detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan tespitlerin ardından mevcut eksiklikler raporlanarak yeni dönemin yol haritası belirlendi. İnşaat çalışmalarının pazartesi günü itibarıyla kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.

İNŞAAT SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Yaklaşık dört aylık bekleme süresinin ardından projenin yeniden canlanması, il teşkilatındaki yönetim değişikliğinin ilk somut idari adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Yeni yönetimin öncelikli gündem maddeleri arasına aldığı modern hizmet binasının, belirlenen eksikliklerin hızla giderilmesiyle kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, komisyon çalışmalarının tamamlandığını aktardı. Şahin açıklamasında, "İl Başkanlığımızca İnşaat Komisyonu olarak inşaatımızın son durumunu inceledik. Gerekli çalışmalar ve incelemeler tamamlandıktan sonra inşaatımız en kısa sürede yapılmaya devam edecek ve tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı. Pazartesi günü başlayacak mesainin ardından projenin kesin teslim tarihinin netleşmesi bekleniyor.