ALANYA’daki market raflarında satışa sunulan içme sütlerini yakından ilgilendiren yeni düzenleme gündeme geldi. Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği’nde yapılacak değişiklikle UHT ve pastörize sütlerin üretim ve içerik kriterleri yeniden belirlenecek.

Düzenleme özellikle çocukların sık tükettiği kakaolu, çikolatalı ve meyveli sütlerde şeker ve aroma kullanımına yeni sınırlamalar getiriyor.

İLAVE ŞEKERE YÜZDE 4 SINIRI

Yeni kurallara göre içme sütlerinde kullanılan ilave şeker miktarı, ürünün kütlesinin yüzde 4’ünü geçemeyecek. Böylece daha önce etikette belirtilmesi yeterli olan ilave şeker için miktar sınırlaması da uygulanacak.

YAPAY AROMAYA İZİN VERİLMEYECEK

Düzenlemeyle içme sütlerinde kullanılan aroma vericilere ilişkin kriterler de değişecek. Ürünlerde yalnızca doğal aroma vericilerin kullanılmasına izin verilecek. Doğal olmayan aroma vericiler kullanılamayacak.

ÇİLEKLİYSE İÇİNDE ÇİLEK BULUNACAK

Meyveli, kakaolu ve çikolatalı sütlerde ürüne adını veren çeşninin belirli miktarda bulunması zorunlu olacak. Çeşni oranı en az yüzde 1 olarak uygulanacak.

Bal, kakao, kahve, çikolata, sebze ve meyvelerin yanı sıra bunların suyu, pulpu ve konsantreleri de bu kapsamda değerlendirilecek.

SÜTLERİN YAĞ ORANLARI DA DEĞİŞİYOR

Sade içme sütlerinin yağ oranlarına ilişkin sınıflandırma da yeniden düzenlenecek. Tam yağlı sütlerde 100 mililitrede en az 3,5 gram süt yağı bulunacak. Yağlı sütlerde oran 3 gram ile 3,5 gramın altında, yarım yağlı sütlerde 1,5-1,8 gram arasında olacak. Yağsız sütlerde ise yağ miktarı 100 mililitrede 0,15 gramın altında olacak.

Yeni kuralların yürürlüğe girmesiyle Alanya’daki marketlerde satılan sütlerin içerikleri ve etiketlerinin de belirlenen standartlara uygun hale getirilmesi gerekecek.