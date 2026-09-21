Dün 105 dolara kadar çıkan ve günü 103,87 dolardan kapatan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 17.49 itibarıyla yaklaşık yüzde 4 değer kaybederek 99,75 dolara geriledi. Aynı anlarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı 92,14 dolardan işlem gördü. Fiyatlardaki bu gerilemenin temelinde, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin azalabileceğine dair diplomatik beklentiler yer alıyor.

New York'ta 22 Eylül'de başlayacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumu, küresel enerji piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu bildirmesi piyasalardaki arz endişelerini hafifletti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari'nin yerel medyaya aktardığına göre, Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için arabuluculuk faaliyetleri sürdürülüyor.

SUUDİ ARABİSTAN İHRACATI NASIL ETKİLENDİ?

Trump'ın Yemen'deki Husilere yönelik olası bir hava saldırısından şimdilik vazgeçmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat güvenliğine dair risk primini düşürdü. Uluslararası haber kaynaklarında Kpler verilerine dayandırılarak yayımlanan raporlara göre, Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatı ağustos ayında günlük 2,4 milyon varile inerek 2013'ten bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Ancak eylül ayında bu rakam günlük 4 milyon varilin üzerine çıktı. JPMorgan analistlerinin 18 Eylül tarihli değerlendirmesine göre, bölgedeki toplam petrol akışı son 10 günde ortalama 17,1 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, bu rakamın 2025 ortalamasının günlük 6,1 milyon varil altında kaldığı bildirildi.

FED KARARLARI FİYATLARI NEDEN BASKILIYOR?

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarını belirleyen tek unsur Orta Doğu'daki arz güvenliği değil, aynı zamanda Amerikan Merkez Bankasının (Fed) para politikaları olarak öne çıkıyor. Fed'in geçen hafta Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmesi ve yıl sonuna kadar yeni bir artış ihtimalinin bulunması, doların küresel değerini güçlendiriyor. Doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan ithalatçılar için petrolü daha pahalı hale getirirken, yüksek enerji maliyetlerinin ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağı öngörüsü de küresel petrol talebini aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.