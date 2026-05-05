Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen bir fıstık satış ihalesinde sahte evrak kullanılarak kamu zararı yaratıldığı öne sürüldü. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na taşınan iddialara göre, güncel değeri 200 milyon lirayı aşan tarım ürünü karşılıksız şekilde bir firmaya teslim edildi.

Söz konusu ihale sürecinde, geçmişteki standart uygulamaların dışına çıkıldığı belirtildi. Önceki fıstık satışlarında devleti güvence altına almak amacıyla zorunlu tutulan "Banka Teminat Mektubu" şartının esnetildiği ve yerine "Sigorta Kefalet Senedi" kabul edildiği aktarıldı.

SAHTE EVRAK VE TABELA ŞİRKETİ İDDİASI

İhaleyi kazanan yüklenici firmanın, sunduğu sigorta kefalet senedi ile tonlarca fıstığı teslim aldığı ancak ödeme aşamasında kuruma herhangi bir kaynak aktarmadığı ifade edildi. TBMM kürsüsünden süreci aktaran Alp'in açıklamalarına göre, alacak tahsili için başlatılan incelemelerde söz konusu şirketin mal varlığı bulunmayan bir tabela şirketi olduğu tespit edildi. Ayrıca kuruma sunulan sigorta kefalet senedinin de sahte olduğu bildirildi.

Milletvekili Alp, oluşan 200 milyon liralık kamu zararının tazmin edilmesini talep ederek, TİGEM

Genel Müdürü ve ihaleye imza atan yetkililer hakkında acilen hukuki süreç başlatılması çağrısında bulundu.

