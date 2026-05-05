Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı TÜMOSAN

Konyaspor'a 1-0 yenilerek turnuvadan elendi. Karşılaşmanın 90+8'inci dakikasında Bardhi'nin penaltıdan kaydettiği gol, konuk ekibi finale taşıyan belirleyici an oldu.

Maç boyunca gol yollarında etkili olmaya çalışan siyah-beyazlı takım, yakaladığı net fırsatları skora yansıtamadı. Basına yansıyan maç raporlarına göre, ilk yarıda Toure'nin sert şutu üst direkten dönerken, ikinci devrede Orkun Kökçü'nün ceza yayı üzerinden yaptığı vuruş yan direğe isabet etti.

TARAFTARLAR NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?

Beklenmedik mağlubiyetin ardından stadyumda tansiyon hızla yükseldi. Bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerden hem kulüp yönetimine hem de teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik istifa tezahüratları yapıldı.

Soyunma odasına doğru ilerleyen tecrübeli çalıştırıcıya yönelik tepkiler tünel girişinde de devam etti. Gergin anların yaşandığı sırada tribünlerden fırlatılan bir su şişesi, oyuncu çıkış tünelinin cam tavanına isabet etti.

KUPA SONUCU ALANYA'YI NASIL İLGİLENDİRİYOR?

Türkiye Kupası'ndaki bu kritik eşik, Süper Lig dinamiklerini ve kupa fikstürünü yakından izleyen Alanya spor kamuoyunun da dikkatini çekiyor.

TÜMOSAN

Konyaspor'un finale yükselen ilk takım olması, Alanyaspor taraftarları ve bölgedeki futbolseverler tarafından turnuvanın genel rekabet tablosu açısından yakından takip ediliyor.