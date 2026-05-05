Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar, teknoloji ürünlerinin perakende etiketlerine yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz eylül ayında 41,20 lira seviyesinde olan dolar kurunun mevcut durumda 45,22 liraya ulaşmasıyla birlikte Apple Türkiye, fiyat listesinde güncellemeye gittiğini duyurdu. Alınan kararla akıllı telefon ve kulaklık modellerinin satış bedelleri yeniden belirlendi.

Aktarılan bilgilere göre, cihazların piyasaya sürüldüğü günden bu yana döviz kurlarında meydana gelen yaklaşık yüzde 10'luk artış etiketlere aynı oranda yansıtıldı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni tarife ile en çok talep gören teknoloji ürünlerinin maliyeti yükselmiş oldu.

GÜNCEL İPHONE 17 VE AİRPODS FİYATLARI

Yapılan düzenlemenin ardından iPhone 17 (128 GB) modelinin fiyatı 77.999 TL'den 84.999 TL'ye, iPhone Air (256 GB) ise 97.999 TL'den 107.999 TL'ye çıktı. Üst segment cihazlardan iPhone 17 Pro (256 GB) 107.999 TL'den 119.999 TL'ye, iPhone 17 Pro Max (256 GB) modeli de 119.999 TL'den 132.999 TL'ye yükseldi.

Akıllı telefonların yanı sıra popüler aksesuarlarda da benzer bir artış tablosu ortaya çıktı. Yeni listeye göre AirPods 4 modelinin fiyatı 7.999 TL'den 8.999 TL'ye, AirPods Pro 3 ise 13.999 TL'den 15.499 TL'ye ulaştı.

ALANYA TEKNOLOJİ PAZARINDA OLASI YANSIMALAR

İthal elektronik ürünlerdeki bu fiyat artışlarının, Alanya'daki perakende teknoloji mağazalarında tüketici tercihlerini doğrudan etkilemesi muhtemel görünüyor. Özellikle yerleşik yabancı nüfusun ve turizm sektörünün hareketlendirdiği yerel piyasada, vatandaşların yeni cihaz alımlarında taksitli seçeneklere veya yenilenmiş cihaz pazarına yönelmesi yakından takip ediliyor. Yüksek kur kaynaklı bu güncellemelerin önümüzdeki dönemde yerel pazardaki diğer teknoloji markalarının satış stratejilerine de yön verebileceği değerlendiriliyor.