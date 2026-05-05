Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan yeni rapor, iklim değişikliğinin tarım ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine dair çarpıcı veriler ortaya koydu. "Aşırı Sıcaklık ve Tarım" başlıklı rapora göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla insanın geçim kaynağı, sağlığı ve iş verimliliği rekor kıran hava sıcaklıklarının doğrudan tehdidi altında bulunuyor.

Son 50 yıl içinde aşırı sıcaklara bağlı hava olaylarının yoğunluğu ve etki süresinde keskin bir artış yaşandığı aktarıldı. Bu tablodan en çok zarar gören kesimlerin başında ise tarım işçileri ve gıda sistemleri geliyor.

TARIM İŞÇİLERİ VE ÜRETİM TEHLİKEDE

Rapordaki verilere göre, Güney Asya'nın büyük bölümü, tropikal Sahra Altı Afrika ile Orta ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde tarım işçileri için çalışılamayacak kadar sıcak gün sayısının yılda 250'ye kadar çıkabileceği öngörülüyor. Termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkması, temel tarım ürünlerinde verimi doğrudan düşürüyor. Uzmanlar, geçtiğimiz yıl küresel okyanusların yüzde 90'ından fazlasının en az bir kez ısı dalgasına maruz kaldığını bildirerek, sorunun sadece karalarla sınırlı kalmadığını vurguluyor. Yüksek sıcaklıklar su kıtlığı, ani kuraklık ve orman yangınları gibi felaketleri de beraberinde getiriyor.

ALANYA İÇİN OLASI YANSIMALAR NELER?

Küresel tarımı tehdit eden 30 derece üzeri sıcaklık eşiği ve su kıtlığı uyarıları, örtü altı tarım ile muz ve avokado gibi tropikal meyve üretiminin merkezlerinden olan Alanya için de yakından takip ediliyor. Bölgedeki tarım işçilerinin çalışma koşulları ve yerel gıda güvenliği açısından, rapora yansıyan küresel risklerin muhtemel etkileri kamuoyu ilgisi çekiyor. İklime uygun seçici yetiştirme ve ekim zamanlarının ayarlanması gibi yenilikçi adımların, yerel tarım ekonomisini korumak adına gelecekte daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklığın tarım-gıda sistemlerindeki çalışma koşullarını giderek daha fazla belirlediğini duyurdu. Saulo, yeni iklim gerçekliğine uyum sağlamak için erken uyarı sistemleri ve mevsimsel tahminler gibi hizmetlerin hayati önem taşıdığını ifade etti.