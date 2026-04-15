BU karar, Apple cephesinde aslında uzun süredir beklenen bir değişimin resmiyete dökülmesi olarak görülüyor. Çünkü Mac Pro, son olarak 2023’te M2 Ultra ile yenilenmişti ve o tarihten bu yana güncelleme almamıştı. Buna karşılık daha küçük gövdeli Mac Studio, daha yeni ve daha güçlü seçeneklerle öne çıkmaya başladı. Özellikle Mac Studio’nun daha güncel çip seçenekleriyle gelmesi, daha pahalı kalan Mac Pro’nun konumunu iyice zayıflattı.

MAC PRO DÖNEMİ KAPANDI

Mac Pro, Apple tarihinde özel bir yere sahipti. Yıllar boyunca video düzenleme, 3D tasarım, müzik prodüksiyonu ve ağır iş istasyonlarına ihtiyaç duyan profesyoneller için şirketin vitrindeki modeli oldu. 2019’da tanıtılan son büyük endüstriyel tasarım da özellikle genişleme imkânı ve güçlü donanımıyla dikkat çekmişti. Ancak Apple Silicon döneminde bu model eski ağırlığını koruyamadı. Bunun en önemli nedeni, Apple’ın kendi işlemcilerine geçişten sonra profesyonel masaüstü gücünü artık tek başına Mac Pro’da toplamaması oldu. Mac Studio, daha kompakt gövdesine rağmen çok benzer hatta bazı alanlarda daha güncel performans sununca, Mac Pro’nun yüksek fiyatını savunmak giderek zorlaştı. Son satılan sürümün 6 bin 999 dolar seviyesinde kalması da eleştirileri artırdı.

YENİ ODAK MAC STUDİO

Görünen o ki Apple, bundan sonra profesyonel masaüstü Mac denince doğrudan Mac Studio modelini öne çıkaracak. Şirketin mevcut masaüstü ürün ailesi artık 24 inç iMac, Mac mini ve Mac Studio üçlüsünden oluşuyor. Bu tablo, Apple’ın ürün gamını daha sade hale getirdiğini ve “en üst masaüstü Mac” rolünü fiilen Mac Studio’ya bıraktığını gösteriyor. Bu geçişte yazılım tarafındaki bazı yenilikler de etkili olmuş olabilir. Apple, macOS Tahoe 26.2 sürümünde Thunderbolt 5 üzerinden RDMA desteği ekledi. Bu özellik, birden fazla Mac arasında çok düşük gecikmeli iletişim kurulmasını sağlıyor ve özellikle yüksek işlem gücü gerektiren işlerde performansı ölçekleme imkânı sunuyor. Yani Apple, en üst seviyedeki kullanıcılar için gücü tek bir dev kasada toplamak yerine, farklı Mac sistemlerini birbirine bağlayan yeni bir yaklaşımı da desteklemeye başlamış durumda.

SADIK KULLANICILAR ÜZÜLECEK

Mac Pro’nun kaldırılması herkes için sürpriz olmayabilir ama sadık kullanıcı kitlesi açısından yine de önemli bir kırılma anlamına geliyor. Çünkü bu model, Apple’ın "sınır tanımayan profesyonel güç" iddiasının simgelerinden biriydi. Ancak son yıllarda tablo değişti. Bugün Apple, giriş seviyesinden üst seviyeye kadar daha dengeli bir ürün ailesi kurmuş durumda ve şirket belli ki artık ayrı bir ultra üst seviye masaüstü modelini gerekli görmüyor.