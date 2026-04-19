Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dijital güvenlik ve çocukların internet ortamında korunması amacıyla yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Taslak aşamasındaki düzenleme, hem VPN kullanımı hem de GSM abonelik sistemi açısından önemli değişiklikler içeriyor.

Henüz yürürlüğe girmeyen düzenlemenin, tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

VPN KULLANIMINA LİSANS ŞARTI GÜNDEMDE

Taslakta öne çıkan başlıklardan biri, VPN (Sanal Özel Ağ) servislerine yönelik düzenleme oldu. Türkiye’de erişimi kısıtlı içeriklere ulaşım sağlayabilen VPN hizmetlerinin lisanslandırılması gündeme alındı.

Bu adımla birlikte, kullanıcı verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılması riskinin azaltılması ve hizmet sağlayıcıların daha sıkı denetlenmesi hedefleniyor.

“ÇOCUK HATTI” DÖNEMİ GELİYOR

Düzenlemenin bir diğer önemli ayağını ise 18 yaş altı kullanıcılar oluşturuyor. Yeni sistemde, bu yaş grubuna ait GSM hatlarının “çocuk hattı” olarak tanımlanması planlanıyor.

Bu sayede çocuklara ait hatlar net şekilde ayrıştırılacak ve bu hatlar üzerinde erişim, içerik ve uygulama kısıtlamaları uygulanabilecek.

EBEVEYNLERE DAHA FAZLA KONTROL

Yeni düzenlemeyle birlikte ebeveynlerin, kendi üzerlerine kayıtlı hatları çocuk hattı olarak tanımlayabilmesi ve bu hatlar üzerinde kontrol sağlayabilmesi öngörülüyor. Böylece aileler, çocuklarının internet kullanımını daha yakından takip edebilecek.

Uygulamanın devreye girmesi halinde, özellikle sosyal medya, oyun ve dijital platformlara erişimde yaşa uygun filtreleme sistemlerinin daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.