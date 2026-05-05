Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde TÜMOSAN

Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı son saniyelerde bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibe turu getiren gol, 90+8'inci dakikada penaltıdan Bardhi'nin ayağından geldi. Aktarılan maç raporlarına göre, bu sonucun ardından Konyaspor kupada finale yükselen ilk ekip olurken, ev sahibi Beşiktaş turnuvaya veda etti.

DİREKLER GOLE İZİN VERMEDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Siyah-beyazlı ekip özellikle kanat organizasyonlarıyla tehlike yaratmaya çalışırken, 36'ncı dakikada Toure'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut üst direkten oyun alanına döndü. Mücadelenin 43'üncü dakikasında ise ceza sahasındaki karambolde topla buluşan Oh'un vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci yarıda topa daha fazla sahip olan taraf Beşiktaş olsa da, 65'inci dakikada Orkun Kökçü'nün ceza yayı yakınından yaptığı vuruş yan direğe takıldı. 75'inci dakikada Asllani'nin şutu auta giderken, Konyaspor savunma güvenliğini ön planda tutarak hızlı ataklarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

UZATMALARDA GELEN PENALTI VE ALANYA'YA MUHTEMEL ETKİSİ

Maçın kaderi uzatma dakikalarında değişti. 90+5'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Olaigbe, Olaitan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bardhi, 90+8'inci dakikada meşin yuvarlağı ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. Bitiş düdüğünün ardından Tüpraş Stadyumu'ndaki Beşiktaş taraftarları, yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bu kritik sonuç, Süper Lig'de mücadele eden Corendon Alanyaspor ve yerel futbol kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Kupayı kazanan takımın Avrupa kupalarına katılım kontenjanını alması, ligdeki genel sıralama hedeflerini ve Alanya temsilcisinin de yakından izlediği ligin Avrupa potası dinamiklerini doğrudan şekillendirme potansiyeli taşıyor.