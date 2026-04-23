YouTube’a yüklenen ilk video, aradan geçen yılların ardından kültürel bir miras olarak müzeye taşındı. 23 Nisan 2005’te platforma yüklenen ve internet tarihine geçen 19 saniyelik video, bugün dijital çağın simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İLK VİDEO MÜZE KOLEKSİYONUNA ALINDI

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Victoria ve Albert Müzesi, YouTube’un ilk videosunu ve o döneme ait web sayfasını koleksiyonuna dahil etti. Müze yetkilileri, bu çalışmanın yalnızca bir video değil, internetin dönüşümünü belgeleyen önemli bir dijital arşiv olduğunu vurguladı.

Müze sözcüsü, platformun erken dönem tasarımını yeniden oluşturmak için yaklaşık 18 ay süren bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

“ME AT THE ZOO” TARİHE GEÇTİ

YouTube’un kurucu ortaklarından Jawed Karim tarafından yüklenen “Me at the zoo” adlı video, San Diego Hayvanat Bahçesi’nde çekildi. Videoda Karim’in filler hakkında kısa bir konuşma yaptığı görülüyor.

YouTube’un ilk videosu kaç kez izlendi sorusu da sıkça merak ediliyor. 19 saniyelik bu video, yayınlandığı günden bu yana 382 milyon izlenme ve 18 milyondan fazla beğeni aldı.

DİJİTAL TARİHİN DÖNÜM NOKTASI

Müzenin kıdemli küratörlerinden Corinna Gardner, YouTube’un ilk videosunun internet tarihindeki yerini “Web 2.0 döneminin başlangıcını simgeleyen önemli bir an” sözleriyle değerlendirdi.

YouTube CEO’su Neal Mohan ise yeniden oluşturulan izleme sayfası için, “Sadece bir video sunmuyoruz, aynı zamanda insanları dijital kültürün başlangıcına götürüyoruz” açıklamasını yaptı.

Bugün müzede sergilenen bu içerik, YouTube’un ilk videosu ne zaman yüklendi sorusunun da somut bir yanıtı olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

KÜLTÜREL MİRAS HALİNE GELDİ

“Me at the zoo” videosu, Londra’daki müzenin South Kensington’daki Design 1900–Now galerisinde ziyaretçilere açık şekilde sergileniyor. Bu gelişme, dijital içeriklerin artık sadece internet ortamında değil, fiziksel kültür alanlarında da yer bulduğunu gösteriyor.

İnternet kullanıcılarının günlük hayatının bir parçası haline gelen video platformlarının, zamanla nasıl bir kültürel miras oluşturduğunu ortaya koyan bu sergi, özellikle genç ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.