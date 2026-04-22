Türkiye’de çocukların dijital güvenliği için hazırlanan yeni düzenlemede, VPN kullanımına yaş kontrolü ve kimlik doğrulama şartı getirilmesi gündeme alındı.

DİJİTAL GÜVENLİK GÜNDEMDE

Son dönemde çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskler yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları sonrası, çocukların internet kullanımına yönelik denetimlerin artırılması için yeni adımlar atılmaya başlandı.

Hazırlanan düzenleme yalnızca sosyal medya platformlarını değil, aynı zamanda oyun platformları ve VPN kullanımına yönelik yeni kuralları da kapsıyor.

15 YAŞ ALTINA SINIRLAMA

Meclis’te görüşülen yasa teklifine eklenmesi planlanan maddeye göre, 15 yaş altındaki kullanıcılar için sosyal medya ve bazı dijital hizmetlerde yaş doğrulama zorunlu hale gelecek. Bu kapsamda, erişim engellerini aşmak için kullanılan araçlar da düzenleme içine dahil ediliyor.

Yeni sistemle birlikte özellikle “Türkiye’de VPN kullanımına yaş sınırı getirilecek mi” sorusu da gündeme gelmiş durumda.

BTK DENETİMİ ARTACAK

Düzenleme kapsamında dijital platformlara yeni yükümlülükler getiriliyor. Buna göre:

- Ebeveynler, çocukların hesaplarını denetleyebilecek

- Ücretli işlemler için onay mekanizması olacak

- Kullanım süresi takip edilip sınırlandırılabilecek

Ayrıca günlük erişimi 100 bini aşan yurt dışı merkezli oyun platformlarının Türkiye’de temsilci bulundurması ve bu bilgileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’ya bildirmesi zorunlu olacak.

VPN KULLANIMINA KİMLİK DOĞRULAMA

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise VPN hizmetleri oldu. Buna göre, Türkiye’de yasal VPN kullanımı için e-Devlet üzerinden kimlik doğrulama ve yaş kontrolü zorunlu hale getirilebilir.

Özellikle yasaklı içeriklere erişim amacıyla kullanılan VPN’lerin denetim altına alınması hedeflenirken, yeni sistemin nasıl uygulanacağına ilişkin teknik detayların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

VATANDAŞI NASIL ETKİLER?

Planlanan düzenleme hayata geçerse, VPN kullanan vatandaşların hizmete erişmeden önce kimlik doğrulaması yapması gerekecek. Bu durum, özellikle anonim kullanım alışkanlıklarında değişikliğe yol açabilir.

Öte yandan ebeveynler açısından bakıldığında, çocukların internet kullanımını daha yakından takip etme imkânı sunulması bekleniyor.

Yasa teklifinin Meclis sürecinin ardından netleşmesiyle birlikte uygulama detaylarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.