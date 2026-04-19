YOUTUBE Shorts'un sonu gelmeyen akışında zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyen kullanıcılar artık bu özelliği mobil uygulamada tamamen devre dışı bırakabiliyor. Çünkü milyonlarca kişinin kullandığı YouTube Shorts'a bunun için yeni bir seçenek eklenmiş durumda. Yani, artık mobil cihazlarınızda YouTube Shorts'u kapatabilirsiniz.

YOUTUBE SHORTS İÇİN "0 DAKİKA" SEÇENEĞİ

GSMArena'da yer alan habere göre, hem iOS hem de Android'deki YouTube mobil kullanıcılarına aşamalı olarak sunulan özellik, kullanıcıların Shorts kullanımına sınır koymasına olanak tanıyan YouTube mobil uygulamasındaki zaman yönetimi özelliğine dayanıyor. Son güncelleme ile birlikte bu özelliğin "Shorts Akışı kullanım sınırı" zamanlayıcısına yeni bir "0 dakika" seçeneği eklendi. Bu zamanlayıcıda daha önce belirlenebilen en düşük süre 15 dakikayla sınırlıydı. Eklenen "0 dakika" seçeneği ise Shorts akışını mobilde tamamen kapatma anlamına geliyor. Böylece kullanıcılar, mobil cihazlarda Shorts özelliğini tamamen devre dışı bırakabiliyor. Shorts Akışı kullanım sınırı zamanlayıcısına YouTube uygulamasının Ayarlar bölümündeki Zaman yönetimi sekmesinden ulaşmak mümkün. Özellik etkinleştirildikten sonra Shorts sekmesine dokunulduğunda "Shorts Akışı'nda kullanım sınırınıza ulaştınız" mesajı görünüyor ve akışa erişim engellenmiş oluyor.