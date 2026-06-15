İkinci el araç piyasasında kayıt dışı faaliyetlerle mücadele sürüyor. Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde yetki belgesi zorunluluğuna uymayan kişi ve işletmelere yönelik denetimlerini artırırken, yılın ilk aylarından bu yana kesilen idari para cezalarının toplamı 108 milyon lirayı geçti.

Bakanlığın açıklamasına göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerin faaliyet gösterebilmesi için yetki belgesi alması gerekiyor. Bu kapsamda bugüne kadar Türkiye genelinde 84 bin 804 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi verildi.

Denetimlerde, gerekli belgeye sahip olmadan araç alım satımı yaptığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında işlem uygulanıyor. Son incelemelerde, yetkisiz şekilde ticaret yaptığı belirlenen 176 kişi ve işletmeye 102 milyon lira idari para cezası kesildi.

Yetki belgesi olmadan ikinci el araç ticareti yapanlar için uygulanan ceza tutarları, ihlalin durumuna göre 400 bin 680 lira ile 1 milyon 402 bin 380 lira arasında değişiyor.

Bakanlık verilerine göre, yalnızca 2026 yılında uygulanan toplam ceza miktarı 108 milyon lirayı aşarken, bugüne kadar kesilen idari para cezalarının toplamı ise 305 milyon liraya ulaştı.

Ticaret Bakanlığı, kayıt dışı ticaretin azaltılması, tüketicilerin korunması ve sektörde adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Özellikle ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşların, satış yapan işletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığını kontrol etmesinin olası mağduriyetlerin önüne geçebileceği belirtiliyor. Yetki belgesi bulunan işletmeler, Ticaret Bakanlığı'nın ilgili sistemleri üzerinden sorgulanabiliyor.