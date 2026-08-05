İlk kez konut satın almayı planlayan vatandaşların gündemindeki İlk Evim Konut Kredisi kampanyasıyla ilgili sosyal medya ve çeşitli internet sitelerinde çok sayıda iddia dolaşıyor. Özellikle "Başvurular başladı mı?", "Yüzde 1,20 faiz oranı kesinleşti mi?", "Kimler yararlanabilecek?" ve "Vade süresi kaç ay olacak?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Ancak şu ana kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ya da kamu bankaları tarafından kampanyanın yürürlüğe girdiğine ilişkin resmî bir duyuru yapılmadı.

BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

İlk Evim Konut Kredisi için başvuru süreci henüz başlamadı. Kampanyanın resmen hayata geçirilmesi durumunda başvuru tarihleri, yöntemi ve istenecek belgelerin ilgili kurumlar ile kredi sağlayacak bankalar tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Bu nedenle şu aşamada herhangi bir resmî başvuru ekranı ya da kesinleşmiş başvuru adresi bulunmuyor.

YÜZDE 1,20 FAİZ ORANI KESİNLEŞTİ Mİ?

Hayır. Kamuoyunda sıkça dile getirilen yüzde 1,20 faiz oranı resmî olarak açıklanmış bir kampanya şartı değil.

Son dönemde düşük faizli konut kredisine ilişkin farklı senaryolar ve beklentiler gündeme gelse de, bu oranı doğrulayan resmî bir karar yayımlanmadı. Bu nedenle söz konusu faiz oranının kesinleşmiş bilgi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanyanın kapsamı henüz açıklanmadığı için kimlerin yararlanabileceği de netleşmedi.

Daha önce gündeme gelen çeşitli çalışmalarda ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara öncelik verilmesi, belirli gelir kriterlerinin aranması veya farklı şartların uygulanabileceği yönünde değerlendirmeler yer aldı. Ancak bu kriterlerin hiçbiri resmî olarak kesinleşmiş değil.

Hak sahipliği ve başvuru şartları, kampanya ilan edildiğinde yetkili kurumlar tarafından açıklanacak.

VADE SÜRESİ KAÇ AY OLACAK?

Vade süresi konusunda da resmî bir bilgi bulunmuyor.

Kamuoyunda uzun vadeli ödeme seçenekleri ve düşük peşinatlı modeller konuşulsa da bunlar doğrulanmış kampanya ayrıntıları arasında yer almıyor.

Yeni finansman modelinin yürürlüğe girmesi halinde faiz oranı, azami kredi tutarı, peşinat oranı, vade süresi ve diğer tüm koşullar resmî açıklamayla netleşecek.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Kampanyanın uygulamaya alınması halinde öncelikle resmî duyuru yayımlanacak. Ardından başvuru takvimi, başvuru yöntemi, kapsam, gerekli belgeler ve kredi şartları kamuoyuyla paylaşılacak.

Ayrıca faiz oranı, kullandırılacak kredi tutarı ve vade seçenekleri; başvuru sahibinin gelir durumu, satın alınacak konutun değeri ve kredi değerlendirme kriterlerine göre de değişiklik gösterebilecek.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yalnızca resmî kurumların ve kredi sağlayacak bankaların yapacağı açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.