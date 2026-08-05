Yeni sistem kapsamında her il için ayrı tüketim limitleri belirlenirken, konut aboneleri tüketim miktarlarına göre iki gruba ayrılmıştı. Uygulamanın ilk aşamasında abonelerin yalnızca yüzde 12’sinin etkileneceği açıklanmıştı. Ancak kış şartlarının yaklaşmasıyla birlikte bu oranın önemli ölçüde artacağı belirtiliyor.

Türkiye’de yaklaşık 23 milyon konut abonesi bulunduğuna öne çıkan sektör kaynakları, ısınma ihtiyacının en yüksek seviyeye çıkacağı kış döneminde kademeli tarifenin abonelerin yüzde 35 ila yüzde 40’ını doğrudan etkileyebileceğini ifade etti.

Sektör temsilcileri, havaların soğumasıyla birlikte özellikle kasım ve aralık aylarında doğal gaz faturalarının ciddi biçimde artabileceğini belirtti. Tüketim limitini aşan abonelerin daha yüksek tarifeden ücretlendirileceği, bu nedenle bazı hanelerin faturalarının iki kata kadar çıkabileceği öne sürüldü.

Merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda toplam tüketimin yüksek olması nedeniyle tarife sınırının daha kolay aşılabileceği belirtilirken, ılıman iklime sahip kıyı kentlerinde belirlenen düşük tüketim limitlerinin de aboneleri olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

Uzmanlar, abonelerin tüketimlerini yakından takip etmeleri ve enerji tasarrufu sağlayacak önlemler almaları gerektiğini vurguladı.