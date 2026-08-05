Altın piyasalarında dalgalı fiyat hareketleri sürüyor. Gram altının yıl içinde ulaştığı seviyeler ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Gram altın 2026 yılında kaç TL’yi gördü?

Gram altın, 2026 yılı içinde 6.275 TL seviyesine kadar yükseldi. Bu hareketin ardından fiyatlarda dalgalı seyir devam ederken piyasanın odağı 6.300 TL seviyesine çevrildi.

Analistlere göre 6.300 TL, kısa vadeli görünüm açısından önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş hareketinin güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

Gram altında kritik seviyeler

Teknik analizlerde takip edilen başlıca seviyeler şöyle:

Yıl içi zirve: 6.275 TL

Kritik direnç: 6.300 TL

İlk destek: 6.150 TL

İkinci destek: 6.100 TL

Güçlü destek: 6.000 TL

Uzmanlar, özellikle sert fiyat hareketlerinin yaşandığı dönemlerde destek ve direnç noktalarının yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Gram altının fiyatını hangi gelişmeler etkiliyor?

Gram altının yönü, iç piyasadaki gelişmelerin yanı sıra küresel ekonomik koşullara göre de şekilleniyor. Fiyatlamalar üzerinde etkili olan başlıca unsurlar arasında şunlar yer alıyor:

Ons altının uluslararası piyasalardaki seyri

Dolar/TL kurundaki değişimler

Başta ABD Merkez Bankası olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları

Enflasyon verileri

Jeopolitik riskler

Küresel piyasalardaki risk iştahı

Küresel risk iştahının yükselmesi ve yatırımcıların hisse senedi gibi riskli varlıklara yönelmesi, güvenli liman talebini azaltarak altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Gram altında yıl sonu beklentisi

Yıl sonuna yönelik tahminler, farklı ekonomik senaryolara göre değişiyor. Merkez bankalarının faiz indirimlerini hızlandırması, jeopolitik gerilimlerin artması veya ons altının yeni zirvelere ulaşması durumunda gram altında yukarı yönlü hareketlerin güçlenebileceği belirtiliyor.

Buna karşılık küresel ekonomideki görünüm, enflasyonun seyri ve merkez bankalarının para politikalarında atacağı adımlar fiyatların yönü üzerinde etkili olmaya devam edecek.

Uzmanlardan yatırımcılara temkinli olma çağrısı

Piyasa uzmanları, kısa vadede yaşanabilecek sert dalgalanmalara karşı yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. Yatırım kararlarının yalnızca teknik seviyelere göre değil, kişisel risk profili ve finansal hedefler dikkate alınarak verilmesi öneriliyor.

Riskin dengelenmesi açısından portföy çeşitlendirmesinin önemini koruduğu da hatırlatılıyor.