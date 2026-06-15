Sabah saatlerinden itibaren sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda ortak şikayetler öne çıktı. Bazı kullanıcılar gece birkaç kez uyandığını yazarken, bazıları ise normalde kolay uykuya dalmasına rağmen saatlerce uyuyamadığını söyledi.

GÜNEŞ FIRTINASI İDDİASI GÜNDEM OLDU

Tartışmaların merkezinde ise son günlerde takip edilen güneş kaynaklı jeomanyetik hareketlilik yer aldı. Uzay hava durumu kuruluşları, G1 seviyesinde yani "zayıf" olarak sınıflandırılan jeomanyetik fırtına ihtimaline ilişkin uyarılar yayımlamıştı.

Bu gelişmenin ardından bazı vatandaşlar yaşadıkları uyku problemlerini güneş fırtınasıyla ilişkilendirdi. Ancak bilim insanları bu konuda kesin bir sonuca varılmış olmadığını vurguluyor.

BİLİM İNSANLARI TEMKİNLİ KONUŞUYOR

Uzmanlara göre jeomanyetik fırtınaların Dünya'nın manyetik alanında geçici değişikliklere yol açtığı biliniyor. Buna karşın bu olayların insanlarda doğrudan uykusuzluk, baş ağrısı veya yorgunluk oluşturduğuna dair kesin bilimsel kanıt bulunmuyor.

Bazı araştırmalarda jeomanyetik hareketlilik dönemlerinde uyku kalitesinde değişiklikler görüldüğü belirtilse de, bunun herkeste aynı etkiyi yarattığı söylenemiyor. Uzmanlar stres, sıcak hava, günlük yaşam koşulları ve ekran kullanımının da uyku üzerinde önemli rol oynadığını hatırlatıyor.

SOSYAL MEDYADA ORTAK ŞİKAYETLER

Sabah saatlerinde yapılan paylaşımlarda şu ifadeler öne çıktı:

"Gece 3'te uyandım, tekrar uyumam uzun sürdü."

"Sabah baş ağrısıyla kalktım."

"Normalde hemen uyurum ama dün gece sürekli döndüm durdum."

"Sabah dinlenememiş hissiyle uyandım."

Öte yandan çok sayıda kullanıcı da geceyi normal geçirdiğini ve herhangi bir farklılık yaşamadığını belirtti.

UZAY HAVASI TAKİP EDİLMEYE DEVAM EDİYOR

NOAA'nın güncel tahminlerine göre önümüzdeki günlerde büyük ölçekli bir jeomanyetik fırtına beklenmiyor. Yetkililer uzay hava olaylarının sürekli izlendiğini ve tahminlerin düzenli olarak güncellendiğini bildiriyor.

Uzmanlar, uyku problemi yaşayanların öncelikle günlük alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini belirtiyor. Düzenli uyku saatleri, akşam saatlerinde ekran kullanımının azaltılması ve yeterli sıvı tüketimi en sık önerilen yöntemler arasında yer alıyor.