Emeklilik planı yapan milyonlarca çalışan için en kritik konulardan biri, bağlanacak aylığın nasıl hesaplandığı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşını belirlerken yalnızca prim gün sayısını değil; sigorta başlangıç tarihi, çalışma hayatı boyunca bildirilen prime esas kazançlar, aylık bağlama oranı (ABO) ve güncelleme katsayısını birlikte değerlendiriyor. Bu nedenle aynı prim gününe sahip iki kişi farklı emekli maaşı alabiliyor.

Emekli aylığının hesaplanmasında sigortalının çalışma süresince ödenen primler kadar, hangi dönemde çalıştığı da önemli rol oynuyor. Türkiye'de 1999 ve 2008 yıllarında yapılan sosyal güvenlik reformları, aylık bağlama sistemini değiştirdiği için farklı dönemlerde çalışanların maaş hesaplamaları da birbirinden ayrılıyor.

EMEKLİ MAAŞI HANGİ UNSURLARA GÖRE HESAPLANIYOR?

SGK'nın kullandığı sistemde emekli aylığı hesaplanırken başlıca şu kriterler dikkate alınıyor:

- Sigorta başlangıç tarihi - Toplam prim ödeme gün sayısı - Prime esas kazanç tutarı - Sigortalılık süresi - Aylık bağlama oranı (ABO) - Güncelleme katsayısı

Bu veriler birlikte değerlendirilerek kişinin emekli aylığı belirleniyor.

ÜÇ FARKLI DÖNEM FARKLI HESAPLAMA

Emekli maaşı hesaplamasında çalışma süreleri üç ayrı döneme ayrılıyor.

8 Eylül 1999 öncesindeki hizmetlerde aylık bağlama oranı daha yüksek uygulanıyor. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen kişilerde bu oran yaklaşık yüzde 70 seviyelerine kadar çıkabiliyor.

8 Eylül 1999 ile 30 Eylül 2008 arasındaki dönemde ise yapılan yasal değişikliklerle aylık bağlama oranı kademeli olarak düşürüldü. Yaklaşık 25 yıllık çalışma süresine sahip kişiler için oran ortalama yüzde 60 seviyesinde hesaplanıyor.

1 Ekim 2008 sonrasında ise sosyal güvenlik sisteminin tek çatı altında birleşmesiyle birlikte aylık bağlama oranı yeniden düzenlendi. Aynı çalışma süresinde oran yaklaşık yüzde 50 seviyelerine geriledi.

GÜNCELLEME KATSAYISI MAAŞI ETKİLİYOR

Emekli maaşının belirlenmesinde güncelleme katsayısı da önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu katsayı oluşturulurken enflasyon verileri ile ekonomik büyüme rakamları dikkate alınıyor. Hesaplanan ortalama kazançlar, güncelleme katsayısıyla bugünkü değere taşınarak emekli aylığı hesaplanıyor.

Bu nedenle emeklilik dilekçesinin verildiği yıl da bağlanacak maaş üzerinde etkili olabiliyor. Güncelleme katsayısındaki değişiklikler nedeniyle farklı yıllarda emeklilik başvurusu yapan kişilerin aylıkları arasında fark oluşabiliyor.

AYNI PRİM GÜNÜ HER ZAMAN AYNI MAAŞ ANLAMINA GELMİYOR

Uzmanlar, yalnızca prim gün sayısına bakılarak emekli maaşının tahmin edilmesinin doğru olmadığını belirtiyor. Aynı sayıda prim ödeyen iki kişinin maaşı; çalışma dönemleri, bildirilen ücretleri, sigorta başlangıç tarihi ve güncelleme katsayısı nedeniyle farklı seviyelerde olabiliyor.

Bu nedenle emeklilik planlaması yapanların yalnızca prim gününü değil, çalışma geçmişini ve emeklilik başvurusunu yapacakları dönemi de dikkate almaları öneriliyor.

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatı ve sosyal güvenlik düzenlemeleri.