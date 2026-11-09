Mısır'da meydana gelen feci tren kazası can kayıplarına yol açtı. Giza vilayetine bağlı Ayat kentinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu 7 kişi yaşamını yitirirken, 112 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahire-Asvan demir yolu hattında yaşanan kazanın bilançosuna ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İKİ YOLCU TRENİ ÇARPIŞTI

Mısır Ulusal Demir Yolları tarafından yapılan açıklamaya göre, Giza'dan Feyyum kentine hareket eden tren, Kahire'den Asvan'a gitmekte olan yolcu treninin arka vagonuna çarptı.

Ayat kentinde meydana gelen çarpışmanın ardından kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

CAN KAYBI 7'YE YÜKSELDİ, 112 KİŞİ YARALANDI

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı, kazada yaşamını yitirenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre kazada 112 kişi de yaralandı.

TREN SEFERLERİ İKİ YÖNDE DURDURULDU

Kazanın ardından Kahire-Asvan demir yolu hattında ulaşım aksadı.

Mısır Ulusal Demir Yolları, kaza nedeniyle söz konusu hatta tren seferlerinin her iki yönde geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Seferlerin ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin ise paylaşılan açıklamalarda bilgi verilmedi.