Dolar ve euro kurlarındaki son gelişmeler, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftaya başlayan döviz piyasalarında dolar/TL ve euro/TL fiyatları merak konusu oldu.

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ekonomik beklentiler doğrultusunda döviz kurlarındaki hareketlilik sürerken, sabah saatlerinde dolar 49,85 TL, euro ise 55,40 TL seviyelerinde seyrediyor.

9 KASIM 2026 DOLAR KAÇ TL?

9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 07.14 itibarıyla dolar/TL kuru şu seviyelerde işlem görüyor:

Dolar alış: 49,8300 TL

Dolar satış: 49,8500 TL

Dolar kurundaki değişimler, başta ithalat ve ihracat yapan işletmeler olmak üzere dövizle işlem gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

9 KASIM 2026 EURO KAÇ TL?

Yeni haftanın ilk işlem gününde euro/TL kuru da gündemdeki yerini koruyor.

Sabah saatlerinde euro, 55,4000 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Euro kurunun gün içerisinde nasıl bir seyir izleyeceği merak edilirken, yatırımcılar döviz piyasasındaki fiyat hareketlerini takip etmeyi sürdürüyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Dolar ve euro fiyatları, hem yurt içindeki ekonomik gelişmelerden hem de uluslararası piyasalardaki değişimlerden etkileniyor.

Özellikle döviz üzerinden ticaret yapan işletmeler, yurt dışına seyahat planlayan vatandaşlar ve birikimlerini farklı para birimlerinde değerlendiren yatırımcılar, güncel kurları takip ediyor.

9 Kasım 2026 sabahında doların satış fiyatı 49,85 TL olurken euro 55,40 TL seviyesinde bulunuyor.