Manavgat'ta yaşanan olay, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Demokrasi Bulvarı üzerinde elinde bahçe işlerinde kullanılan tahra bulunan bir kişi, kontrolsüz hareketleriyle çevrede paniğe yol açtı.

Uyuşturucu madde etkisinde olduğu ve halüsinasyon gördüğü öne sürülen şahıs, elindeki kesici aleti boşluğa doğru savurmaya başladı. Hareketleri sırasında kendisini yaralayan kişi, çevredekilerin müdahalesine rağmen bir süre sakinleştirilemedi.

DEMOKRASİ BULVARI'NDA PANİK YAŞANDI

Olay, Manavgat ilçesinin işlek noktalarından Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Elinde tahra bulunan bir kişinin cadde üzerinde tehlikeli hareketler yaptığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

İddiaya göre şahıs, karşısında birileri varmış gibi davranarak elindeki tahrayı gelişigüzel salladı.

Çevrede bulunan vatandaşlar, kişinin kendisine veya başkalarına zarar vermesinden endişe etti.

ELİNDEKİ TAHRA İLE KENDİSİNİ YARALADI

Kontrolsüz hareketlerine devam eden şahıs, zaman zaman dengesini kaybederek yere düştü.

Bu sırada elindeki tahranın başına ve yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kanlar içerisinde kalan kişi, yaralanmasına rağmen elindeki kesici aleti sallamayı sürdürdü.

Çevredeki vatandaşlar, şahsı sakinleştirmeye ve kalabalık bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

ARAÇLARIN ÖNÜNÜ KESTİ

Vatandaşların müdahalesiyle bir süreliğine kalabalık alandan uzaklaştırılan şahıs, kısa süre sonra yeniden Demokrasi Bulvarı'na döndü.

Yola çıkan kişi, zaman zaman seyir halindeki araçların önünü keserek sürücülere de zor anlar yaşattı.

Elindeki tahrayı sallamaya devam etmesi üzerine çevredeki vatandaşların endişesi arttı.

Olası bir yaralanmanın önüne geçmek isteyen vatandaşlar, polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

POLİSİ GÖRÜNCE TAH RAYI BIRAKTI

İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ekipleri, elinde kesici alet bulunan şahsa müdahale etti.

Polisleri gören kişi, elindeki tahrayı bıraktı.

Ekipler, şahsın kendisine ve çevresindekilere zarar vermesini önlemek amacıyla kelepçe takarak kontrol altına aldı.

Ardından kişi polis aracına bindirildi.

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

İsminin Ahmet C. A. olduğu öğrenilen şahsa, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Başından ve yüzünden yaralanan kişi, tedavisinin gerçekleştirilmesi amacıyla polis eşliğinde Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şahsın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından Ahmet C. A. hakkında, madde etkisiyle genel güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle işlem başlatıldığı bildirildi.

Şahsın uyuşturucu madde etkisinde olduğu ve halüsinasyon gördüğü yönündeki bilgiler ise aktarılan ilk iddialar arasında yer aldı. Bu durumun tıbbi incelemeyle kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.